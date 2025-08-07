Femminicidio a Foggia, fermato l’ex compagno della vittima

agenzia

Bloccato a Roma dalla Polizia, aveva gli abiti sporchi di sangue

FOGGIA, 07 AGO – È stato rintracciato a Roma il presunto autore dell’omicidio della cittadina marocchina di 46 anni uccisa a Foggia la scorsa notte con alcune coltellate nei pressi della sua abitazione. L’uomo, ex compagno della vittima, è stato individuato dalla polizia e, a quanto si apprende, aveva ancora gli abiti sporchi di sangue.

