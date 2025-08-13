Femminicidio a La Spezia: donna uccisa dall’ex marito (che aveva il divieto di avvicinamento)

ENNESIMO CASO

Ha raggiunto l’ex moglie nella villa di un imprenditore dove lavorava come donna delle pulizie. Poi, forse dopo l’ennesimo litigio, l’ha colpita per tre volte a un fianco con un coltello prima di darsi alla fuga. Inutili i tentativi di rianimazione fatti alla vittima dai sanitari del 118 chiamati da un’altra donna nell’abitazione, anche lei dipendente. L’ennesimo femminicidio di questo 2025 è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, in una villa in via Genova, a La Spezia.