Femminicidio in provincia di Varese, il marito ha confessato

Delitti

Ha minacciato di uccidersi, il figlio lo aveva già denunciato

Ha confessato nella notte davanti al pubblico ministero Ciro Caramore, Vincenzo Gerardi, 57 anni, arrestato ieri sera per aver ucciso a coltellate poco prima a Samarate, in provincia di Varese, la moglie Teresa Stabile, 55 anni. L’arresto era avvenuto del resto in flagranza mentre l’uomo minacciava di uccidersi con lo stesso coltello usato per uccidere la moglie. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare la possibilità di contestare al 57enne la premeditazione.