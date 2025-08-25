Femminicidio nel Salernitano, l’assassino ha confessato

agenzia

Durante interrogatorio garanzia, disposto il carcere per 36enne

SALERNO, 25 AGO – Ha confessato di aver ucciso la sua compagna Christian Persico, l’uomo di 36 anni accusato del femminicidio di Tina Sgarbini, 47 anni, trovata senza vita sabato mattina, all’interno del suo appartamento in uno stabile in via mons. Michelangelo Franchini a Montecorvino Rovella (Salerno). L’uomo, nel corso dell’interrogatorio reso nell’udienza di convalida, ha ammesso le sue responsabilità. Il gip del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo del 36enne, al quale è stato contestato il reato di omicidio, e per lui ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA