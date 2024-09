Femminicidio nella notte a Torino: donna uccisa dall’ex marito che aveva il braccialetto elettronico

IL DELITTO

Indossava il dispositivo da quest’estate, quando il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna per episodi di violenza

Omicidio ieri sera poco prima della mezzanotte nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Vittima una donna di 34 anni di origine tunisina, Roua Nabi, ferita da una coltellata e morta poco dopo il trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a seguito della segnalazione di un violento litigio familiare. All’arrivo i militari hanno trovato la donna gravemente ferita da una coltellata.

A ferire la donna, dai primi accertamenti, sarebbe stato l’ex marito 48 enne, Ben Alaya Abdelkader. pure lui di origine tunisina che l’avrebbe colpita davanti ai figli minori prima di darsi alla fuga, inseguito da uno dei due figli. L’uomo è stato rintracciato quasi subito e sottoposto a fermo e poi portato in carcere.