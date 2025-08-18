Femminicidio Spezia, convalidato arresto Efeso

agenzia

Testimone, le ha detto 'non dovevi mettermi contro figli'

GENOVA, 18 AGO – E’ stato convalidato l’arresto di Umberto Efeso, l’autotrasportatore di 57 anni che quattro giorni fa ha ucciso la moglie Tiziana Vinci a coltellate nella villa dell’imprenditore della Spezia presso cui la donna lavorava. Confermata l’ipotesi di reato, ovvero omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dal vincolo coniugale. Nell’ordinanza di convalida firmata dal gip Lottini, la ricostruzione dell’ uccisione in base alle parole della testimone, la collega di Tiziana Vinci, che ha assistito all’omicidio e che ha riferito le parole di Efeso alla moglie dopo la prima coltellata al fianco: “non dovevi mettermi contro i figli”.

