Ferisce sua moglie con una coltellata alla mano, denunciato

E' accaduto in Salento, indagano i carabinieri

LECCE, 07 GEN – Con l’accusa di lesioni aggravate un uomo di 66 anni è stato denunciato per aver ferito la moglie alla mano con una coltellata. E’ accaduto in provincia di Lecce. La donna, che ha riportato ferite alle dita, è stata medicata al pronto soccorso dove ha ricevuto una prognosi di dieci giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che stanno indagando, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi.

