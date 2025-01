Feriscono 19enne davanti sala slot, denunciati due giovani

agenzia

Lite per futili motivi nel Casertano finisce a colpi di pistola

CASERTA, 07 GEN – Due giovani di 17 e 18 anni sono stati denunciati dai carabinieri per il ferimento a colpi d’arma da fuoco di un 19enne, avvenuto ieri all’esterno di una sala slot di Lusciano, nel Casertano. La vittima è stata colpita al polpaccio, ed è stata portata in ospedale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Aversa hanno eseguito i rilievi avviando le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività, da cui è emerso che i due presunti aggressori sono arrivati in auto alla sala giochi. Qui c’è stata una discussione con il 19enne sfociata nell’esplosione di tre colpi di pistola, uno dei quali ha ferito la vittima. I due sono scappati ma sono stati identificati dai militari e denunciati per lesioni aggravate. Le indagini proseguono per ricostruire il movente, ma sembrerebbero al momento futili motivi; i carabinieri sono ancora alla ricerca della pistola, una calibro 6.35.

