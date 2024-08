Feriti con coltello due uomini a Trieste

agenzia

Nella tarda serata di ieri. Fermata una persona, casi distinti

TRIESTE, 29 AGO – Due persone sono state accoltellate ieri in due diverse occasioni in tarda serata. Si tratta di un operaio edile e di un immigrato, colpito all’addome e le cui condizioni sarebbero molto gravi. La prima aggressione, come scrive Il Piccolo sarebbe maturata negli ambienti del racket dell’ edilizia, ed è avvenuta in piazza San Giacomo. L’uomo, un operaio italiano di 48 anni, è stato ferito a una gamba mentre stava rientrando a casa. La ferita gli ha procurato una grave emorragia ed è stato portato in ospedale. Nel corso della notte i Carabinieri hanno fermato una persona con cittadinanza serba, che sarebbe il presunto aggressore. L’altra vicenda è avvenuta in piazza Perugino: uno straniero è stato ferito con un coltello all’addome da uno o più persone. Soccorso, è stato ricoverato all’ ospedale di Cattinara. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri.

