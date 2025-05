Ferito durante alternanza scuola-lavoro, indagati a Rieti

agenzia

Sanzioni per 10mila euro. Il giovane stava utilizzando un tornio

ROMA, 07 MAG – Sono state segnalate alla Procura di Rieti, con l’ipotesi di reato di lesioni colpose gravi, in relazione a varie omissioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alcune persone (di cui non è stato reso noto né il numero né il ruolo) che sarebbero coinvolte nell’incidente, avvenuto a fine di febbraio, in cui era rimasto gravemente ferito uno studente reatino dell”Iti C. Rosatelli’ impegnato nel progetto di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. Lo studente, mentre stava utilizzando un tornio in un’azienda meccanica del Reatino, aveva subito una frattura multipla al braccio. A seguito delle gravi lesioni riportate il giovane studente era stato ricoverato d’urgenza e sottoposto a più interventi chirurgici. A rendere noto l’esito delle indagini, e la relativa segnalazione all’autorità giudiziaria, è il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti. “Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per gravi violazioni in materia antinfortunistica, per un importo complessivo di oltre 10.000 euro” ha riferito l’Arma in una nota. “Le indagini esperite a seguito del tragico evento – aggiungono i Carabinieri – hanno riguardato sia l’istituto scolastico frequentato dallo studente sia l’azienda in cui si è poi verificato l’infortunio e sono ancora in corso”.

