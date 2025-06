Ferito in inseguimento in Versilia, non si è fermato all’alt

agenzia

Lido di Camaiore, indagini dei Cc su motociclista di 55 anni

LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 05 GIU – Inseguimento di un motociclista di 55 anni a Lido di Camaiore (Lucca) che non si era fermato all’alt dei carabinieri e che poi è caduto rimanendo ferito. Il centauro non si era fermato all’alt di una pattuglia. E’ successo stamani in viale Bernardini all’angolo di viale Kennedy. Era su una moto di grossa cilindrata e percorreva il lungomare quando non ha rispettato il segno dei carabinieri ed è fuggito. Così è partito l’inseguimento, la centrale operativa ha fatto convergere auto nella zona. Il motociclista ha schivato alcune auto poi arrivato a un incrocio c’è stato un urto con un’auto dei carabinieri ed è caduto rimanendo ferito. Lo hanno soccorso e lo hanno portato in ospedale con ambulanza intervenuta con automedica scortato dai carabinieri. Sul viale a mare sono arrivate diverse auto dei carabinieri e anche della polizia municipale di Camaiore, che ha fatto i rilievi. Indagini in corso per capire i motivi per cui il 55enne non si è fermato.

