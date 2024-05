Fermano bus e rompono vetri, caccia ai vandali nel Napoletano

agenzia

Non ci sono feriti, indagini dei Carabinieri

TORRE DEL GRECO, 28 APR – Costringono l’autista a fermare il bus e con martelli frangi-vetro rompono alcuni finestrini del mezzo. È accaduto questa mattina nella zona di corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, dove i carabinieri della locale sezione radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione del danneggiamento di un autobus di linea dell’Eav. Stando a quanto finora ricostruito dai militari dell’Arma, alcuni sconosciuti (il numero è ancora da definire) sono saliti a bordo del bus partito in precedenza da Napoli. Durante la marcia e prima di fuggire, i vandali avrebbero costretto l’autista ad interrompere la marcia per uscire e avrebbero danneggiato alcuni vetri con dei piccoli martelli, molto probabilmente recuperati a bordo. Non si registrano feriti. Indagini sono in corso per provare ad identificare i responsabili.

