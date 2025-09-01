Fermati storici esponenti della Sacra Corona Unita

agenzia

Indagine Dda, in corso operazione Polizia tra Puglia e Campania

LECCE, 01 SET – La Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dall’alba, tra Tuturano, Brindisi e Napoli, sta dando esecuzione ad un decreto di fermo a carico di storici esponenti della Sacra Corona Unita appartenenti alla frangia dei ‘tuturanesi’. Sono in corso anche perquisizioni a carico degli indagati dell’inchiesta condotta dalla Dda di Lecce.

