Fermato col taser, Procura di Tempio dispone l’autopsia

agenzia

In corso accertamenti per ricostruire la dinamica della vicenda

OLBIA, 18 AGO – Sarà effettuata nella tarda mattinata di giovedì 21 agosto l’autopsia sulla salma di Gianpaolo Demartis, il 57enne originario di Bultei, ma residente tra Sassari e Olbia, morto la notte di sabato 16 agosto in via San Michele a Olbia, dopo essere stato fermato col taser da una pattuglia dell’Arma chiamata da alcuni cittadini che segnalavano aggressioni da parte di un uomo per le strade del rione di Santa Mariedda. A disporre l’esame autoptico il procuratore della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania, Gregorio Capasso che sta seguendo le indagini. L’obiettivo della procura è quello di individuare con esattezza le cause del decesso. Sono già stati effettuati e sono tutt’ora in corso specifici accertamenti per ricostruire la dinamica della vicenda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA