Fermato col taser, Salvini ‘non prendetevela coi carabinieri’

'Hanno difeso sé stessi e dei cittadini aggrediti'

OLBIA, 18 AGO – “E adesso che nessuno se la prenda coi Carabinieri, che hanno difeso sé stessi e dei cittadini aggrediti, facendo solo il proprio dovere”. Lo scrive sui social il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, in merito alla vicenda di Gianpaolo Demartis, il 57enne fermato sabato col taser da una pattuglia dell’Arma a Olbia chiamata da alcuni cittadini che segnalavano aggressioni da parte di un uomo per le strade del rione di Santa Mariedda. L’uomo è poi morto per arresto cardiaco mentre un’ambulanza lo portava verso l’ospedale. La procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta.

