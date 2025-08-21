Fermato col taser, sindacato ‘i Cc hanno agito correttamente’

agenzia

Sic attende 'con fiducia deposito della perizia tra 60 giorni'

OLBIA, 21 AGO – “Questa mattina si è svolto l’esame autoptico alla presenza anche del consulente tecnico nominato dal sindacato indipendente Carabinieri, dottor Francesco Serra, specialista in medicina legale. In linea con la strategia legale seguita dall’avvocato Maria Palomarro, il Sic attende con fiducia il deposito della perizia fissata tra 60 giorni”. Lo dice Luigi Pettineo, segretario generale del Sic, il sindacato indipendente Carabinieri in merito alla vicenda di Gianpaolo Demartis, il 57enne originario di Bultei ma residente tra Sassari e Olbia che, in evidente stato di alterazione, la sera di sabato 16 agosto ha aggredito i residenti del quartiere olbiese Santa Mariedda, ed è deceduto in ambulanza dopo essere stato colpito con il taser in dotazione agli uomini dell’Arma. “Questo sindacato ribadisce serenità e piena convinzione che i Carabinieri abbiano agito correttamente rispettando il protocollo operativo previsto per l’uso del taser – prosegue – come Sic continuiamo a stare al fianco dei colleghi che meritano di svolgere il loro servizio con la giusta serenità”.

