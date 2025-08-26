Fermato il presunto accoltellatore del prof a Bassano

Nel Vicentino

Un trentenne bloccato alla stazione ferroviaria

Una persona è stata fermata dai carabinieri di Bassano del Grappa (Vicenza) per l’accoltellamento del docente del liceo “Brocchi”, assalito ieri mattina dopo il diniego alla richiesta di una sigaretta. Il presunto responsabile, un uomo di 30 anni, è stato bloccato dai militari alla stazione ferroviaria di Bassano, probabilmente mentre stava cercando di salire a bordo di un treno per sfuggire alla cattura. E’ stato condotto alla caserma dell’Arma. L’identificazione dell’uomo è avvenuta in collaborazione tra Carabinieri e Polizia locale, anche tramite l’esame delle immagini della videosorveglianza.

