Fermo convalidato, resta in carcere il capo ultrà Beretta

Omicidio Bellocco, gip: 'Movente e contesto ancora da accertare'

MILANO, 07 SET – Il gip di Milano Lorenza Pasquinelli ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Andrea Beretta, il capo ultrà dell’Inter che mercoledì scorso ha ucciso Antonio Bellocco anche lui esponente della curva Nord e erede della ‘ndrina di Rosano. Le accuse sono omicidio aggravato, perché Beretta era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, e detenzione illegale di arma da fuoco. Per il giudice il carcere è la sola misura idonea dati i gravi indizi di colpevolezza e la gravità del fatto e per consentire alle indagini di chiarire il contesto della vicenda e il movente ancora tutti da accertare.

