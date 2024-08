Ferrovia Adriatica chiusa dalle 14 per un investimento

agenzia

E' successo fra Riccione e Cattolica, pesanti disagi ai treni

BOLOGNA, 25 AGO – La ferrovia Adriatica è bloccata nel tratto Rimini-Ancona, fra Riccione e Cattolica, per un investimento avvenuto poco prima delle 14 in prossimità della stazione di Riccione. Coinvolto un Frecciarossa Milano-Taranto. Sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria per capire la dinamica dell’investimento e se possa o meno essersi trattato di un gesto volontario. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario.

