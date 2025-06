Festa con migliaia di giovani per la Pentecoste a Lignano

agenzia

Giunti come da tradizione dall'Austria. Soccorsi 24 ragazzi

TRIESTE, 09 GIU – Come da tradizione, anche quest’anno la Pentecoste ha significato per migliaia di giovani austriaci la notte da sballo a Lignano Sabbiadoro (Udine), sul litorale friulano. Musica sparata ad alto volume da tanti locali aperti fino a notte fonda (ma non oltre le due) e il divieto di contenitori di vetro, tanta gente balla dovunque, sia dentro che fuori dei locali, nelle strade; qualcuno ha deciso di vestirsi come a carnevale; insomma divertimento per ogni gusto e, ovviamente, alcol. Quest’anno gli eccessi etilici e altri vari infortuni hanno fatto chiudere il bilancio della festa con 24 soccorsi, come puntualizzano i quotidiani del Gruppo Nem. E qualche piccola rissa, causata da futili motivi, subito sedata dagli operatori della vigilanza privata e dai circa cento tra carabinieri, guardia di finanza, polizia e polizia locale. Per ogni evenienza, da oltreconfine sono giunti anche alcuni poliziotti austriaci. Notevole il risvolto economico, per l’accoglienza – si calcola siano arrivate per il week-end circa 60mila turisti, la maggior parte ragazzi – e soprattutto per la ristorazione. Dopo le due la festa, con i locali chiusi, è continuata in spiaggia o in case private. A qualcuno le energie hanno ceduto, complice vari bicchieri di troppo, e si è addormentato in strada, in qualche portone. Il bilancio, complessivamente, è migliore degli anni scorsi tra incidenti e soccorsi.

