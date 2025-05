Festa Napoli: inseguito da Cc getta pistola, arrestato tiktoker

agenzia

Sui social 220mila followers: in 3 su scooter non si era fermato

NAPOLI, 24 MAG – Un noto tiktoker, che sul social conta oltre 220mila follower, è stato arrestato dai carabinieri durante i festeggiamenti scudetto della scorsa notte: il giovane – Michele Napolitano il suo nome – viaggiava con altri due coetanei in sella a uno scooter con il quale ha tentato di superare il varco di interdizione al traffico di via Acton, nelle immediate vicinanze di piazza del Plebiscito. I militari della compagnia Centro hanno cercato di fermarli e il 26enne, verosimilmente preoccupato da una possibile perquisizione, ha abbandonato lo scooter per scappare: durante la fuga i militari l’hanno visto gettare nei giardini di Molosiglio una pistola. E’ stato inseguito, raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà dai carabinieri, che sono rimasti anche lievemente feriti (7 giorni di prognosi). L’arrestato è stato trasferito in carcere: l’arma, una pistola tipo revolver con matricola abrasa e carica di 6 proiettili, è una calibro 38 special. E’ stata recuperata e sequestrata per essere sottoposta ad accertamenti balistici. Dagli approfondimenti investigativi è poi emerso che nel febbraio 2024, il tik toker, era stato denunciato per atti persecutori: aveva messo in piedi una vera e propria campagna denigratoria ai danni di un 16enne, bersagliato con insulti e minacce dopo averci litigato su un noto gioco multiplayer. La vittima, messa letteralmente alla gogna, era stato preso di mira sul web ma anche nella vita reale, con messaggi minatori, insulti telefonici: un vero bombardamento via social media che ha innescato nel 16enne il timore di ritorsioni ben più dolorose e quindi spinto il padre a denunciare la vicenda, facendo scattare le indagini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA