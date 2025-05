Festa scudetto:superlavoro 118,a Napoli 8 codici rossi 44 gialli

agenzia

Per fumo e bruciature. "Folla enorme, ci prepariamo per lunedì"

NAPOLI, 24 MAG – Nella lunga notte di festeggiamenti dello scudetto a Napoli superlavoro del 118, che è intervenuto su otto codici rossi e 44 codici gialli di altrettante persone che portate negli ospedali della città, nessuna delle quali è però in pericolo di vita. Tra gli altri interventi quello di un tifoso, soccorso dall’healt point in piazza Plebiscito per un profondo taglio al braccio e portato in ospedale. “Nessuno è in pericolo di vita – dice all’ANSA Giuseppe Galano, direttore del 118 a Napoli – quasi tutte le persone che abbiamo portato in ospedale avevano delle bruciature da fuochi di artificio o intossicazione per i fumogeni usati per festeggiare”. Il 118 ha lavorato con 9 health point distribuiti in Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Giovanni Paolo II a Scampia, Piazza del Gesù, Piazza Dante, Piazza Vittoria, Piazza Garibaldi e vicino al Maradona in Piazzale Tecchio e vicino a Piazzale D’Annunzio. “Il mio ringraziamento – afferma Galano – va a tutti gli operatori 118 e agli enti privati che hanno partecipato gratuitamente con noi alla notte di lavoro che sono le ambulanze di Nefrocenter, CRI e Heart Life. Abbiamo avuto in campo una grande squadra che ha cominciato a lavorare ieri alle 15 per finire stanotte alle 3 dimostrando professionalità, abnegazione e soprattutto umanità verso la cittadinanza. Abbiamo lavorato molto anche nella centrale operativa dedicata, facendo così cabina di regia a tutti gli interventi”. Rispetto allo scudetto di due anni fa “il numero dei feriti è più o meno uguale – dice Galano – ma mentre l’altra volta c’erano già stati ampi pre-festeggiamenti che in qualche modo hanno diluito il numero delle persone nelle piazze, ieri si è registrata una massa maggiore di cittadini. Ora ci mettiamo al lavoro per prepararci per la grande festa di lunedì, anche quello sarà un servizio impegnativo con una folla immensa. Stiamo preparando 9 health point per essere pronti a eventuali soccorsi”.

