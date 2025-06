Festeggia 84 anni da sola, i carabinieri le fanno gli auguri

agenzia

L'anziana ha ricevuto la visita nel giorno della festa dell'Arma

MONFORTE D’ALBA, 05 GIU – Tre settimane fa, durante un servizio di prossimità antitruffa dedicato agli anziani, aveva raccontato ai carabinieri che avrebbe festeggiato i suoi 84 anni da sola, nel giorno dell’anniversario di fondazione dell’Arma. Così due giovani militari della stazione di Monforte d’Alba (Cuneo) si sono recati a casa della signora per festeggiare insieme a lei. L’anziana, felice della sorpresa, ha potuto spegnere le candeline in compagnia. La vicenda è stata resa nota dal comando provinciale di Cuneo, nel giorno in cui si celebra il 211/o dalla nascita dell’Arma.

