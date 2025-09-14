Festeggia il compleanno al parco, bimbo preso a bastonate

agenzia

Alla periferia di Roma, non è grave. Gli aggressori 3 ragazzini

ROMA, 14 SET – Insultato da tre ragazzini e colpito al volto con un bastone durante la sua festa per l’ottavo compleanno. E’ accaduto venerdì pomeriggio nel parco delle Magnolie nel quartiere Fidene, alla periferia di Roma. All’arrivo della polizia il bambino aveva una profonda ferita al labbro. E’ stato trasportato in codice giallo in ospedale e sottoposto a un intervento maxillo-facciale. Secondo quanto si apprende, non è grave. Da una prima ricostruzione, sembra che il bimbo sia stato aggredito mentre giocava a pallone con gli amichetti. I tre ragazzini si sono avvicinati e li hanno iniziati a provocare. Poi è scattata l’aggressione.

