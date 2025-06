Festeggia scarcerazione marito con fuochi d’artificio

agenzia

Donna denunciata a Gioia Tauro, fatti esplodere per strada

GIOIA TAURO, 24 GIU – Ha festeggiato la scarcerazione del marito facendo esplodere sei batterie di fuochi d’artificio in una stretta via del centro abitato di Gioia Tauro senza alcuna autorizzazione. Per tale motivo una donna è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. Alla scena, secondo quanto accertato dai militari, hanno assistito circa cinquanta persone, molte delle quali già note alle forze dell’ordine. Oltre ai fuochi, il ritorno è stato accompagnato anche dall’esposizione di uno striscione celebrativo. I fuochi sono stati accesi a breve distanza da case e veicoli in sosta creando, secondo i carabinieri, “una situazione di grave pericolo per i presenti e per i residenti”.

