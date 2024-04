Feto trovato in un cassonetto in provincia di Pavia

Infanzia

Scoperto dagli operatori ecologici, indagano i carabinieri

Un feto di poche settimane è stato trovato. questa mattina, in un cassonetto di un parco di Parona, un comune della Lomellina a pochi chilometri da Vigevano (Pavia). A scoprirlo sono stati alcuni operatori ecologici, che stavano effettuando dei lavori di pulizia dell’area.Dopo aver ripulito alcuni cestini in via Papa Giovanni XXIII, hanno svuotato il cassonetto. Durante i lavori è affiorato il feto. Sono stati subito avvisati i carabinieri, giunti immediatamente sul posto.Il feto è stato consegnato agli esperti dell’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, dove verrà esaminato. Considerate le dimensioni ridotte, è presumibile che il periodo di gravidanza della madre sia stato breve. I militari hanno avviato le indagini per risalire alla donna. Verranno monitorate con attenzione anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza vicine al parco.

