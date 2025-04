Fiaccolata e messa per Papa Francesco nel paese di San Pio

agenzia

Sindaco di San Giovanni Rotondo: "Oggi il pontefice è con noi"

BARI, 27 APR – È partita poco fa dal centro di San Giovanni Rotondo (Foggia) per raggiungere il santuario di San Pio prima e a seguire la chiesa di Santa Maria delle Grazie una fiaccolata in suffragio di Papa Francesco scomparso il lunedì dell’Angelo. Ad organizzarla il comune di San Giovanni Rotondo, i Frati del Convento di San Pio e il vescovo padre Franco Moscone presente alla fiaccolata. Tantissima gente partecipa alla fiaccolata che si concluderà con una Messa. “È un momento a cui tenevamo tantissimo – ha sottolineato il sindaco Filippo Barbano – Insieme ai frati e al ministro provinciale fra Francesco Dileo abbiamo deciso di organizzare questo momento condiviso. Papa Francesco lo merita. Lo avevo incontrato a dicembre scorso a Roma e mi aveva promesso che sarebbe tornato a San Giovanni Rotondo (dove era stato già nel 2018 ndr). Purtroppo non potrà farlo anche se oggi ci ritorna sotto un’altra veste. Oggi è con noi “

