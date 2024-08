‘Fiammata generalizzata di caldo in arrivo, si va verso i 40’

agenzia

Sanò (iLMeteo.it): 'Escalation fino a Ferragosto poi si scende'

ROMA, 04 AGO – “Inizia da domani il periodo più caldo dell’estate con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che, dalle ultime elaborazioni, si dovrebbe raggiungere intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto. Ma già da venerdì 9 agosto vede Roma tra 37 e 38 gradi, Firenze che raggiungerà i 40 gradi sabato 10 agosto”. Temperature in crescita fino a Ferragosto, poi si scende. Questo il quadro fornito dal fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò. Saranno alte le temperature anche a Bologna con 37 già giovedì prossimo, Milano con 35 il prossimo weekend, Napoli con 36; 38 gradi nel Cagliaritano da metà settimana, per effetto di una “fiammata generalizzata”, dice Sanò. “In queste ore stiamo assistendo ancora a forti temporali soprattutto sulle Alpi e sull’ Appennino dove interesseranno soprattutto Abruzzo, Molise e Basilicata”. Fenomeni questi, sottolinea Sanò, che andranno via via ad attenuarsi con qualche debole pioggia sulle zone più interne del Lazio. “Poi sarà sole ovunque e senza piogge”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA