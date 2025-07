Fiammata mentre accende barbecue, grave 18enne

agenzia

ROMA, 30 LUG – Un ragazzo di 18 anni e’ stato soccorso l’altra sera in via Sirolo, in zona San Basilio a Roma, perché rimasto ustionato mentre accendeva il barbecue sul terrazzo condominiale. A quanto ricostruito, stava utilizzando una bottiglia contenente del liquido infiammabile e c’è stato un ritorno di fiamma con esplosione della bottiglietta. E’ stato trasportato in codice rosso in ospedale e ricoverato in prognosi riservata con ustioni di secondo grado. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio.

