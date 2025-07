Fiamme anche sul Gargano, a Cagnano vasto incendio

agenzia

Chiuso tratto di statale 89. Sindaco "attivato Coc"

FOGGIA, 08 LUG – Un altro vasto incendio sta interessando il territorio di Cagnano Varano in provincia di Foggia dove da questa mattina le fiamme stanno interessando una vasta area boschiva alimentate dal forte vento. Ne dà notizia il sindaco Michele Di Pumpo. “Già ieri – ha sottolineato il primo cittadino, le fiamme hanno distrutto un’area di circa 30 ettari di uliveto. Oggi la situazione è davvero complessa. Abbiamo attivato il Coc (centro operativo comunale) che sta seguendo l’evolversi della situazione con la protezione civile ed i vigili del fuoco”. Il sindaco conferma che è stata chiusa la statale 89 nel tratto che da Cagnano porta a Sannicandro Garganico. “Siamo inermi di fronte a situazioni come queste – continua il primo cittadino -. Fatto sta che sono due giorni che siamo nella morsa del fuoco ed ora le fiamme stanno salendo verso il territorio di San Marco in Lamis”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA