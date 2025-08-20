Fiamme dalla cappa in casa a Cagliari, ustioni a viso e addome

agenzia

Un secondo ferito è stato curato sul posto dai medici del 118

CAGLIARI, 20 AGO – Momenti di paura in tarda mattinata per una fiammata partita dalla cappa di aspirazione della cucina in un appartamento di via Dalmazia, a Cagliari. Un uomo, investito dal fuoco, è riportato ustioni di primo grado al viso e addome e di secondo grado alla mano ed è stato trasferito all’ospedale Brotzu. Un altro residente ha riportato una ferita alla gamba, ha inalato fumo, ed è stato curato sul posto dai medici del 118 e ha rifiutato il trasposto al Pronto soccorso. Dalla fiammata è scaturito un incendio, subito domato dalle squadre dei vigili del fuoco. Le condizioni delle due persone coinvolte non sono gravi. La strada è stata chiusa al traffico per precauzione dagli agenti della polizia locale.

