Si indaga su cause rogo

ROMA, 08 GIU – Fiamme in un appartamento al piano terra di un palazzo in via Papiniano, in zona Balduina a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. All’arrivo dei soccorritori in casa e’ stata trovata un’anziana morta. Si tratta di una donna di 84 anni. Da accertare le cause dell’incendio.

