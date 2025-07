Fiamme in appartamento, un morto nel milanese

agenzia

A Sesto San Giovanni. Vigili del fuoco evacuano edificio

MILANO, 23 LUG – Una persona è morta stanotte nell’incendio di un appartamento al piano terra di un immobile di 4 piani a Sesto San Giovanni (Milano). Le fiamme si sono sprigionate in uno dei vani dell’appartamento per cause che sono in corso di accertamento. I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, intervenuti sul posto, hanno provveduto, oltre che a bonificare l’area, a evacuare l’intero edificio. Le famiglie sono rientrate da poco nei rispettivi appartamenti. Sul posto 118 e polizia scientifica. La vittima non è ancora stata identificata.

