Fiamme in circolo ultrà Roma, trovata molotov

Non ci sono telecamere nè testimoni, indaga la Digos

ROMA, 29 APR – Fiamme nella notte all’interno del circolo ricreativo Quadraro, in via dei Sulpici a Roma, solitamente frequentato ultrà della Roma. Sul posto polizia e vigili del fuoco che hanno domato l’incendio entrando da una finestra. All’interno del locale è stata trovata una molotov con dentro del liquido infiammabile. Non ci sono telecamere né testimoni. Indaga la Digos.

