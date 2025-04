Fiamme in condominio a Pistoia, evacuate 10 famiglie

agenzia

Nessun ferito. Cause in accertamento. Alloggi inagibili

PISTOIA, 26 APR – Un incendio divampato nella tarda mattinata nell’area seminterrata di un condominio a Bottegone, vicino a Pistoia, ha reso necessaria l’evacuazione di una decina di famiglie e il loro ricollocamento in altre strutture, poiché le fiamme hanno reso non fruibili gli appartamenti soprastanti. Completamente compromessi gli scarichi di servizio del condominio. Le cause dell’incendio, che ha coinvolto materiale depositato nell’autorimessa, sono in corso di accertamento. Non risultano persone coinvolte o ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. I locali incendiati dalle fiamme sono gli scantinati di un edificio a più piani. Diverse persone sono scese in strada alla vista del fumo, altre sono state invitate ad uscire dagli appartamenti per sicurezza. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118, ma nessuna persona ha avuto bisogno di cure. I vigili del fuoco di Pistoia sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero propagarsi ai piani superiori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA