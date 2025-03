Fiamme in hotel nel Pordenonese, sgomberate 50 persone

agenzia

Fuoco divampato dopo lite di una coppia

TRIESTE, 09 MAR – Un incendio, probabilmente doloso, è divampato la notte scorsa in un noto hotel di Casarsa della Delizia (Pordenone) distruggendo una stanza e causando altri danni alla struttura, che è stata sgomberata. Una cinquantina di persone sono state costrette ad abbandonare l’albergo per motivi precauzionali, tra questi anche alcuni ragazzi stranieri in gita scolastica. Il rogo è divampato poco dopo che, si è sentito chiaramente, una coppia ha litigato provocando frastuono e rotture di oggetti. Si tratta di un uomo e una donna di nazionalità albanese. E’ proprio la stanza occupata dalla coppia quella distrutta. Nella confusione, poco prima delle quattro, due operai che dormivano nella stanza vicina, svegliati, si sono preoccupati sentendo forte odore di fumo e hanno sfondato la porta della coppia. Ci sono riusciti dopo molti sforzi perché la porta era bloccata da alcuni arredi messi lì apposta. La stanza era vuota: la donna era fuori, l’uomo era invece fuggito dalla finestra sul retro dell’albergo. Questi ha anche scavalcato il muretto di una abitazione causando danni: è stato lì che lo hanno trovato e soccorso i carabinieri, che hanno fatto intervenire i sanitari del 118, i quali lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale, a San Vito al Tagliamento. Intanto, i vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, hanno spento le fiamme, dopo aver fatto sgomberare l’hotel. Alcune stanze sono state giudicate inagibili. L’uomo avrebbe assunto stupefacenti, era in stato di forte alterazione psichica.

