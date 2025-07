Fiamme in oasi protetta nel Foggiano,rogo partito da canneto

agenzia

Da Manfredonia fumo nero visibile in altri comuni

FOGGIA, 18 LUG – Un incendio di vaste proporzioni è in corso nei pressi della riviera sud di Manfredonia. Le fiamme, partite da un canneto, si sono propagate nell’oasi protetta Lago Salso. Una colonna di fumo nero è ben visibile anche da diversi comuni della provincia di Foggia. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine, guardie e ispettori ambientali, ed è arrivato da Roma un Canadair. Il sindaco Domenico La Marca ha disposto la chiusura per motivi di sicurezza della strada provinciale 141 che collega Manfredonia a Margherita di Savoia (provincia Barletta-Andria-Trani), nel tratto compreso tra Sciale degli Zingari e Sciale delle Rondinelle. Solo poche ore fa, a poca distanza da questo incendio, si era sviluppato un altro rogo minacciando la stessa oasi. “Il nostro territorio non può essere violentato così – ha tuonato il sindaco -. Penso che sia necessario un maggiore presidio del territorio con più uomini e mezzi”.

