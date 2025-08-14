Fiamme in palazzina a Riccione, evacuata dalla Polizia Locale

agenzia

Agenti diretti al mare notano fumo e intervengono in attesa Vvf

BOLOGNA, 14 AGO – Si stavano recando in spiaggia, a Riccione, per la consueta attività di controllo sul litorale quando, intorno alle 14, si sono accorti del fumo proveniente dal tetto di un condominio, nella zona del porto cittadino, e delle fiamme che avevano iniziato a sprigionarsi. Protagonisti della vicenda quattro agenti della Polizia Locale che, intervenuti sul posto, hanno evacuato l’edificio – invitando i residenti a lasciare rapidamente gli appartamenti e assicurandosi che nessuno fosse rimasto all’interno – e poi, saliti sul tetto dello stabile, hanno contenuto il rogo, utilizzando una gomma dell’acqua, guadagnando tempo in attesa dei Vigili del Fuoco giunti con un’autoscala per proseguire con le operazioni di spegnimento, dell’incendio. Gli uomini della Polizia locale, inoltre, hanno inoltre messo in sicurezza un hotel vicino alla palazzina interessata dalle fiamme poiché l’uso degli idranti ha determinato la caduta di materiale in direzione della struttura alberghiera.

