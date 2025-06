Fiamme su collina Monte Mario a Roma, chiuse alcune strade

agenzia

Al lavoro vigili fuoco anche con elicottero, è sotto controllo

ROMA, 05 GIU – Un incendio è divampato sulla collina di Mario Mario a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 10 e sul posto sono già in azione i vigili del fuoco, anche con un elicottero. Presenti anche la Polizia e la polizia locale che hanno chiuso un tratto di via Trionfale. Dalle prime informazioni, nelle vicinanze del punto in cui si è sviluppato l’incendio ci sarebbe una tendopoli. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. Diverse pattuglie della polizia locale nella zona. Chiusa via Trionfale dalla Panoramica a Villa Miani in entrambe le direzioni. L’incendio è sotto controllo.

