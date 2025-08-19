Fiamme sul monte Bracco, il canadair in arrivo nel Cuneese

agenzia

L'esteso incendio è in corso da ieri, evacuate alcune abitazioni

REVELLO, 19 AGO – Si attende l’imminente arrivo del canadair per domare l’esteso incendio alle pendici del monte Bracco, nel Cuneese, dove da ieri pomeriggio le fiamme sono divampate tra i boschi in località Morra San Martino, frazione di Revello. Tre sono i fronti del rogo. A Morra San Martino, dove sono state evacuate alcune abitazioni sulle pendici del monte, l’incendio è stato circoscritto. Sotto controllo anche il fronte esteso verso Rifreddo, mentre quello in direzione di Revello desta maggiori preoccupazioni. Sul posto sono attivi i vigili del fuoco con ben quindici squadre (cinque inviate dal distaccamento di Saluzzo, due dal comando di Cuneo e altre due da Bra, tre da Dronero, altrettante da Barge). Presenti anche i volontari dell’Aib, la protezione civile, i carabinieri, la polizia locale e il 118.

