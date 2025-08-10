Fiamme sul Vesuvio, lavoro senza sosta contro il rogo

agenzia

In arrivo colonne mobili di protezione civile da altre regioni

NAPOLI, 10 AGO – Si lavora senza sosta sul Vesuvio per circoscrivere il vastissimo incendio in corso da venerdì. All’alba sono ripresi i sorvoli dei mezzi aerei, mentre le squadre a terra hanno operato tutta la notte. Grazie allo stato di mobilitazione nazionale chiesto dalla Regione e disposto dal ministro Musumeci, stanno arrivando sul posto colonne mobili di operatori della Protezione civile nazionale e da varie altre regioni, come il Veneto che è stata tra le prime a inviare una squadra di mezzi con una trentina di operatori. Al momento le fiamme restano lontane dai centri abitati ma la situazione, riferiscono gli operatori, è ancora estremamente critica considerata la vastità dell’area coinvolta. In mattinata si attende un bollettino dettagliato sulla situazione.

