Fiamme sul Vesuvio, presidente Parco: “Va meglio”

Emergenza

"Partita la bonifica, situazione abbastanza sotto controllo"

Sul fronte delle fiamme “va meglio” e, nel contempo, “sono partite le operazioni di bonifica”. Così il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, sul luogo delle aree devastate dalle fiamme. La situazione nella Riserva Alto Tirone è sotto controllo, sono partite le squadre di terra per la bonifica. I Canadair sono ancora in azione in particolare sulla zona di Terzigno e Ottaviano per spegnere completamente le fiamme” dice, raggiunto al telefono, De Luca. “Già sono partite le squadre da terra per la bonifica che vede tanti uomini coinvolti”. “La bonifica è il lavoro più impegnativo e importante che bisogna fare, perché evita che le fiamme possano riprendere. Il fuoco non scompare con lo spegnimento della fiamma. Quindi, bisogna fermarlo con attività di bonifica” spiega “E’ impegnato anche l’Esercito. Diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo” (ANSA)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA