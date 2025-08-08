Fiamme sul Vesuvio, si estende il fronte del fuoco

agenzia

Attivato tavolo permanente in Prefettura

TERZIGNO (NAPOLI), 08 AGO – Non è ancora stato domato il vasto incendio, divampato nel pomeriggio nei boschi di Terzigno, che sta interessando in queste ore il versante del Monte Somma del Parco Nazionale del Vesuvio, e precisamente i territori comunali di Terzigno e Ottaviano, raggiungendo quota 1.050 metri. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno rapidamente risalito il crinale. Le squadre antincendio a terra e i mezzi aerei hanno operato fino al calare del sole, quando, per motivi di sicurezza, ogni intervento è stato sospeso. Dal rogo si leva un’alta colonna di fumo visibile fin da Napoli. “La situazione resta grave – si sottolinea dal Parco del Vesuvio – e sarà valutata nuovamente alle prime luci dell’alba, quando si auspica un potenziamento dell’ intervento dei mezzi aerei. È stato attivato un tavolo permanente presso la Prefettura di Napoli, al quale partecipano tutte le istituzioni preposte a coordinare e fronteggiare l’emergenza in atto. “Siamo preoccupati – dichiara il presidente del Parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca – e seguiamo minuto per minuto l’andamento dell’incendio in costante contatto con le autorità competenti. Confidiamo nel lavoro instancabile delle squadre a terra e dei piloti dei mezzi aerei, ai quali va la nostra massima gratitudine. Il nostro pensiero va alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla sicurezza di chi vive e lavora intorno al vulcano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA