Figlia due madri,Corte Appello boccia ricorso Procura e Viminale

Era impugnazione verso rigetto già deciso da Tribunale Padova

VENEZIA, 14 LUG – Altro round giudiziario favorevole alle iscrizioni all’anagrafe dei bimbi figli di due madri (biologica e intenzionale). La Corte di appello di Venezia, dichiarando legittimi questi atti di nascita, ha rigettato il reclamo della Procura Generale presso la stessa Corte e del Ministero dell’Interno avverso la decisione del Tribunale di Padova che aveva rigettato il ricorso di quella Procura contro l’atto di nascita di una bambina nata nel 2018, figlia di una coppia di madri. Ne da’ notizia l’avvocato Alexander Schuster, che assiste le due donne padovane. La Corte, spiega il legale, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2021 e così stabilito che il sindaco del Comune di Padova aveva operato nel solco della Costituzione e formato atti che oggi sono stati giudicati legittimi. “Viene così definitivamente tutelata – commenta Schuster – l’identità di questa minore di sette anni, uno dei primi casi patavini, che già alla nascita ricevette il doppio cognome di entrambe le madri, residenti in Veneto. Ed è al sicuro oramai anche l’atto di nascita della sorella, nata quando era in corso il procedimento per privare la primogenita di una delle due madri.

