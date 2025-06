Figlia Riina indagata per estorsione insieme al marito

agenzia

Riesame disposto il carcere, misura al momento non esecutiva

FIRENZE, 27 GIU – Avrebbero estorto denaro a due imprenditori toscani. Per questo, il tribunale del Riesame ha disposto la misura cautelare in carcere per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di Cosa Nostra Salvatore Riina, indagati in concorso per estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La procura di Firenze aveva chiesto la misura, rigettata però dal gip. Ora il Riesame, accogliendo il ricorso della procura, l’ha disposta ma non è esecutiva fino a quando non sarà definitiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA