Figlia salva la mamma dai maltrattamenti del padre, denunciato

agenzia

Nel Reggiano. Imposto all'uomo 49enne divieto di avvicinamento

REGGIO EMILIA, 27 AGO – Una ragazzina di 14 anni ha denunciato i continui maltrattamenti che subiva da anni la madre da parte del padre sempre ubriaco. La giovane si è confidata con alcuni suoi insegnanti, che hanno poi fatto scattare le indagini dei Carabinieri di Reggiolo, nella Bassa reggiana. Ora l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari aggravati e per lui il Gip di Reggio Emilia ha emesso, su richiesta della procura, un divieto di avvicinamento entro i 1.500 metri dalla casa familiare. Stando alle ricostruzioni degli investigatori l’uomo, un 49enne residente nella Bassa, dal 2008 avrebbe vessato la donna fisicamente e moralmente, tramite continui insulti e violenze anche davanti ai figli minorenni. In un primo momento le avrebbe anche impedito di lavorare, per riuscire a controllarla negli spostamenti e obbligandola ad avere il suo permesso per poter incontrare persone che non fossero di famiglia. Nel 2022, sotto gli effetti dell’alcol, le avrebbe poi scagliato contro una bottiglia di vino che si era infranta contro il muro; aveva tentato di afferrare anche la moglie, ma la figlia glielo aveva impedito. L’anno successivo l’aveva presa a schiaffi per una mancata risposta al telefono e ancora, nei mesi scorsi, dopo aver rotto una porta a vetri aveva provato a colpire la donna con i cocci infranti. Ora le indagini dei Carabinieri proseguono.

