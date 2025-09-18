Figlio di Rebuzzini ‘era una persona buona, non credo a delitto’

agenzia

'Mio padre era amato da tutti, una vita per la fotografia'

MILANO, 18 SET – “Mio padre era una persona buona, gli volevano tutti bene, non era uno che litigava. Conoscendolo, è remotissima la possibilità che qualcuno possa avergli fatto del male”. Lo dice Filippo Rebuzzini, figlio del critico fotografico Maurizio, morto ieri a Milano in circostanze che hanno fatto aprire un’inchiesta alla Procura. Il figlio non vuole nemmeno sentire la parola omicidio e pensa che la morte di suo padre sia dovuta a cause naturali o a un incidente: “Ha operato con una grande etica e professionalità, sempre per il bene e per l’interesse culturale della fotografia. Questo è il motivo per cui era unanimemente apprezzato e grande amico di tanti fotografi importanti”, racconta. “La fotografia era la sua vita. Non ho un ricordo di mio padre che fa una vacanza. Non c’è stato un giorno in cui non passasse dallo studio a fare qualcosa inerente alla rivista o a un’idea che aveva in testa”, conclude.

