Figlio muore dopo inseguimento, il padre trovato morto

agenzia

Ipotesi gesto volontario per cattivi rapporti con il ragazzo

ODERZO (TREVISO), 16 LUG – E’ stato trovato oggi privo di vita nella sua abitazione di Oderzo (Treviso) il patrigno di Kevin Angele, il ragazzo di 23 anni che, due notti fa, è morto in un incidente stradale mentre stava scappando da un posto di blocco dei carabinieri. L’uomo, 43 anni, di Pordenone, sarebbe deceduto per un gesto autolesionistico. Secondo quanto si è appreso, i rapporti tra l’uomo e il giovane si sarebbero deteriorati negli ultimi tempi, al punto da spingere il figlio a lasciare la casa in cui abitava con la madre e il patrigno per trasferirsi a Pordenone. L’automobile su cui il giovane era alla guida, una Alfa Romeo, dopo aver ignorato il segnale dei militari a bordo strada aveva accelerato violentemente. L’alta velocità avrebbe provocato tuttavia la perdita di controllo del mezzo, che si si è rovesciato più volte, impattando contro un albero a bordo strada e finendo completamente distrutto, in due tronconi, al centro della carreggiata. Angele è deceduto prima dell’arrivo al pronto soccorso di Oderzo (Treviso).

