Filippo Pozzato cade in bici e si frattura una mano

agenzia

Stava scendendo da Asiago e ha investito un anziano distratto

VICENZA, 10 GIU – Disavventura per l’ex ciclista vicentino Filippo Pozzato, vittima di un brutta caduta in bicicletta che gli ha procurato una frattura allo scafoide. A raccontare il fatto, attraverso i propri canali social, è lo stesso campione 44enne, vincitore tra l’altro della Milano-Sanremo 2006, di due tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia. “Stavo scendendo dall’Altopiano di Asiago – scrive Pozzato – nel tratto tra Santa Caterina di Lusiana a Laverda, assieme ad un amico, quando in prossimità di un centro abitato un anziano è uscito dalla propria abitazione e senza guardare ha attraversato la strada. A quel punto me lo sono trovato davanti all’improvviso, ho frenato bruscamente, ma non sono riuscito ad evitarlo”. Entrambi sono finiti a terra e ‘Pippo’ Pozzato, molto dolorante alla mano, ha poi dovuto sottoporsi ad accertamenti medici, che hanno confermato la frattura all’arto. All’ex ciclista è stato applicato un tutore per immobilizzare la mano fratturata. Sui social il vicentino, originario di Sandrigo, ha approfittato per allargare il discorso e fare una riflessione importante su quanto sia importante “rispettare gli altri utenti della strada, siano essi ciclisti, pedoni o automobilisti. La sicurezza non è solo una responsabilità individuale, ma un impegno collettivo, civile e sociale”.

