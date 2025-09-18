Sfoglia il giornale

Filippo Turetta aggredito in carcere

Il giovane condannato all'ergastolo per l'uccisione di Giulia Cecchettin colpito con un pugno da un altro detenuto

Di Redazione |

Filippo Turetta, il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. Lo rivela oggi il quotidiano L’Arena. L’aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione «protetta». L’aggressore sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio.

